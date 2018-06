Gille en Vliegen staan op één zege van hoofdtabel op Wimbledon

Sander Gille en Joran Vliegen hebben maandag de eerste kwalificatieronde in het dubbelspel op Wimbledon overleefd. Gille en Vliegen, het tweede reekshoofd in de kwalificaties, versloegen de Thaise broers Sanchai en Sonchat Ratiwatana na een dik uur tennis in twee sets (6-4 en 6-4).

In de tweede (en laatste) kwalificatieronde nemen de Limburgers het op tegen de winnaars van het duel tussen het Boliviaans-Portugese paar Hugo Dellien en Goncalo Oliveira en het Duitse duo Kevin Krawietz en Andreas Mies.

Eerder op de dag kwamen Ruben Bemelmans (ATP 103) en Arthur De Greef (ATP 256) al in actie in de eerste kwalificatieronde in het enkelspel. Bemelmans klopte de Amerikaan Christopher Eubanks, De Greef verloor van de Australiër Jason Kubler.

Bemelmans speelt later maandag, aan de zijde van de Amerikaan Denis Kudla, ook nog zijn eerste kwalificatieronde in het dubbelspel. Het Belgisch-Amerikaanse duo ontmoet meteen het eerste reekshoofd, de Oekraïens-Slovaakse tandem Denys Molchanov en Igor Zelenay.