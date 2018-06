KAART. Hier kan je een frisse duik nemen in openlucht

Wie in dit warme zomerweer een frisse duik wil maken in een kanaal of een bevaarbare waterweg, denkt best twee keer na. “Het is niet alleen onverstandig, maar ook nog eens verboden”, zo waarschuwt De Vlaamse Waterweg NV. Wat niet wil zeggen dat u helemaal niet in openlucht mag zwemmen. Wij geven alvast op een kaartje mee met daarop de erkende zwemgelegenheden in openlucht.