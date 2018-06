Klant laadt winkelkar voor 1.093,59 euro vol in Albert Heijn en rekent één flesje cola aan bij zelfscan

Een halve kilo kalfsoester, zes flessen Lanson Brut-champagne, garnalen, ossenhaas, kaasjes, een koekenpan, toiletpapier… Een klant van Albert Heijn was onlangs duidelijk van plan een uitgebreid diner te houden. Ervoor betalen stond dan weer niet op de agenda. De man had er immers niet beter op gevonden dan maar één flesje cola aan te rekenen bij de zelfscan.

De klant van een Albert Heijn-vestiging in de regio Den Haag scande maar één flesje cola in en liep daarna met een uitpuilende winkelkar naar buiten. Hij dacht een uitgebreid diner te gaan voorbereiden voor een spotprijsje. Maar het winkelpersoneel kreeg hem in de gaten.

“Dat valt natuurlijk op”, zegt een officier van Justitie in Den Haag. De man werd bij de kraag gevat en alles in zijn winkelkarretje werd alsnog gescand. Uiteindelijk bleken alle producten goed te zijn voor een rekening van 1.093,59 euro.

De rechter zal zich dinsdag over de zaak buigen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt.

Met zó’n volle kar langs de zelfscankassa en maar één blikje cola afrekenen, dat valt natuurlijk op. Verdachte zal morgen worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. pic.twitter.com/oemkJ5fDIj — persOvJ Den Haag (@persOVJ_DenHaag) 24 juni 2018

Misbruik

Omdat er vaak misbruik wordt gemaakt van de zelfscan, hebben winkelketens verschillende algoritmes ontwikkeld die dieven moeten helpen vatten. Dat berichtte NRC onlangs.

Wie bijvoorbeeld lang in een winkel rondloopt, maar weinig aanrekent, wordt door het algoritme als verdacht gemarkeerd.