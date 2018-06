Deze programma’s mag u op 25 juni niet missen

Gezocht en gevonden: vier programma’s voor al wie zijn portie analyses van Geert Devlieger en Marc Degryse stilaan gehad heeft. Wat dacht u van straffe fictie met Benedict Cumberbatch, of een atypische romantische komedie zonder happy end? Kortom: deze vier programma’s mag u vanavond niet missen.

‘Plastic Paradise’: Weg met plastic

Wie nog niet doorheeft dat we stilaan af moeten raken van plastic, raden we deze documentaire op NatGeo aan. Journaliste/filmmaker Angela Sun trok in de Stille Oceaan ...