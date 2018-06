Limburgse interimleraar helpt jonge collega’s aan het werk

Duizenden interimleerkrachten beginnen met een bang hartje aan het begin van de zomervakantie. De onzekerheid knaagt. Ze vragen zich af of ze volgend schooljaar nog werk hebben? Op de Facebookgroep ‘Leerkracht zoekt werk: secundair onderwijs’ worden vacatures gedeeld en prijzen de jonge leerkrachten zichzelf aan. De 24-jarige Tom Buekers uit Herk-de-Stad, zelf interimleerkracht, beheert de groep. “Onderwijs is mijn passie, het was mijn jongensdroom om leraar te worden. Ik wil nu anderen helpen om hun droom te vervullen.”