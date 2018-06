Voormalig Rode Duivel Karel Geraerts reed dronken door rood licht

De Brugse politierechtbank heeft ex-profvoetballer Karel Geraerts (36) veroordeeld tot 2.000 euro geldboete en drie maanden rijverbod, waarvan een maand met uitstel. De voormalige Rode Duivel was dronken toen hij twee keer op rij een rood verkeerslicht negeerde.

Op 21 oktober 2017 zag de Brugse lokale politie hoe een wagen tot twee keer toe door het rood reed. Ze hielden het voertuig tegen en stelden vast dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Karel Geraerts werd vervolgd voor rijden in staat van dronkenschap.

Op het proces wierp de verdediging tevergeefs op dat de middenvelder de evenwichtsproef wel zonder problemen uitvoerde. Daarnaast legde meester Elisa Van Bocxlaer uit dat de ex-speler van onder andere Club Brugge in die periode zwaar te lijden had onder een relatiebreuk. “Ik vraag ook om een deel van het rijverbod met uitstel op te leggen. Hij heeft zijn rijbewijs nodig voor zijn kinderen en heeft een job met onregelmatige uren.”

Geraerts was zelf aanwezig op de zitting. “Ik ben hier om mijn excuses aan te bieden. Ik ging toen door een moeilijke periode. Ik ben blij dat er geen gevolgen waren voor derden.” De politierechter had weinig oren naar de excuses van de ex-voetballer. “Ruim meer dan twee promille, dat is niet van een drankje”, klonk het.

De politierechter veroordeelde Karel Geraerts uiteindelijk tot een geldboete van 2.000 euro en een rijverbod van drie maanden, waarvan een maand met uitstel. Door een eerdere veroordeling zal hij ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij bovendien moeten slagen voor medische en psychologische proeven.