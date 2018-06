Sociaal bedrijvencentrum Maasmechelen viert 20-jarig jubileum

Maasmechelen - In 1998 startte het Sociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen (SBM) als een klein bedrijfje voor sociale tewerkstelling met vijf werknemers in de gebouwen van het toenmalige Technisch instituut Kempisch Bekken (TIKB). Twintig jaar later is het SBM uitgegroeid tot een bedrijvencentrum met 170 werknemers in vier bedrijfjes, gehuisvest in twee bedrijfshallen op de ‘Oude Bunders’.

Tijdens zijn twintigjarig bestaan passeerden in het SBM ongeveer 2.000 werknemers die eerder geen werk konden vinden op de gewone arbeidsmarkt. “De Maasmechelaren associëren ons bedrijf meestal met de ‘rode bestelwagens’ en de werknemers die het groen onderhouden”, weet Erik Kortleven, schepen van Economie en voorzitter van het SBM. “Maar naast dat groenonderhoud kunnen onze arbeiders ook vaardigheden opdoen in de hout- en de metaalbewerking en de assemblage.”

Alles gebeurt onder het motto ‘zo lang als het moet en zo kort als het kan’, met als bedoeling om zoveel als mogelijk arbeiders na verloop van tijd te helpen om werk te vinden op de gewone arbeidsmarkt. Tot dan biedt het SBM voor werkzekerheid en een basisinkomen aan.

“Hoewel er momenteel sprake is van krapte op de arbeidsmarkt, blijft deze vorm van sociale economie onontbeerlijk”, vindt Erik Kortleven. “De ervaring leert dat niet iedere potentiële arbeider kan doorstromen naar de reguliere economie. Voor een aantal onder hen blijft een omgeving met arbeid op maat essentieel om de binding met de maatschappij en de arbeidsomgeving niet te verliezen.” Vanuit die vaststelling blijft de toekomst van het Sociaal Bedrijvencentrum van Maasmechelen ook voor de volgende decennia verzekerd.