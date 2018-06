Deze nieuwe datingtrend kost je heel wat moeite (en veel geld)

Ghosting en breadcrumbing kenden we al, maar nu is er een nieuwe datingtrend onder vrijgezellen: Gatsbying. Hierbij probeer je iemands aandacht te lokken door foto’s van een weelderige levensstijl te delen via sociale media.

Wie de film ‘The Great Gatsby’ met Leonardo DiCaprio heeft gezien, kon aanschouwen hoe zijn personage Jay Gatsby de wildste feestjes organiseerde in de hoop op vrouwelijke aandacht. De term Gatsbying komt hier vandaan maar speelt zich anno 2018 vooral online af.

De naam werd uitgevonden door model Matilda Dods, die zelf schuldig is en een artikel aan het fenomeen wijdde op lifestylesite TomBoyBeauty.com. Concreet? Een man of vrouw plaatst een video, foto of selfie online met voorbedachten rade, namelijk in de hoop (geen garantie!) dat zijn of haar vlam het kiekje ziet en reageert. Hoe luxueuzer de content, hoe meer Gatsby-gehalte.

Matilda Dods Foto: IG

Volgens Dods kan men nochtans op een meer eenvoudige manier de aandacht trekken van een love interest. “Waarom zend ik gewoon geen sms’je naar de jongen die ik leuk vind? In plaats van zijn aandacht te proberen trekken met een video van mezelf in een kroonluchter en foto’s met coupe champagne op mijn Instagramverhaal?”, vraagt ze zich af. Dat alles om zijn aandacht te trekken”, vraagt ze zich af.

Gatsbying is niet per se een trend waarbij een van de partijen gekwetst of verward uitkomt. Het kan de verliefde persoon in kwestie wel veel moeite en geld kosten. Een aantal van de andere hedendaagse datingtrends op een rij die wel negatief kunnen uitpakken voor iemands gevoelens.

Ghosting: wanneer een man of vrouw met wie je enkele leuke dates had, plots niets meer van zich laat horen en van de aardbol verdwenen lijkt.

Breadcrumbing: je interesse wordt herhaaldelijk aangewakkerd door suggestieve berichten, maar tot een echte relatie komt het nooit.

Submarining: iemand laat in een prille relatie plots niets meer van zich horen. De partner krijgt helemaal geen uitleg. Een tijdje later, duikt de vlam weer op uit het niets, opnieuw zonder uitleg.

Stashen: alles zit goed en het wordt redelijk serieus. Maar plots begint het te dagen dat je nog niemand hebt ontmoet van zijn sociale kring. De kans dat hij je verbergt voor familie en vrienden is groot.

Orbiting of haunting: je ex is uit je leven verdwenen, maar blijft er onrechtstreeks in via sociale media. Hij of zij blijft je volgen en liket van alles. Verwarring alom: heeft jullie relatie dan toch nog een kans?

Benching: iemand die misschien wel een potentiële partner zou kunnen zijn even in de wachtkamer stoppen omdat je je opties open wilt houden, letterlijk iemand op de bank zetten (waar meestal ook nog anderen zitten).

Kittenfishing: jezelf online in een onrealistisch, positief daglicht stellen en daarbij tactieken toepassen zoals een vriend(in) je persoonsbeschrijving laten invullen, foto’s bewerken of liegen over je gewicht. Kortom: de waarheid omzeilen.