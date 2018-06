Eigenbilzenaren verwelkomen kunstwerk

EigenBilzen

Bilzen - In aanwezigheid van maar liefst meer dan 200 inwoners en geïnteresseerden werd afgelopen zondag in Eigenbilzen het kunstwerk n.a.v. Kunst in het dorp ingehuldigd. Lokale vereniging en inwoners onthulden fier het werk van kunstenaar Dany Tulkens met als thema ‘Trêg aon de brêg Eégebûlze géét véér’.

Ook in Eigenbilzen bracht het participatieve cultuurproject Kunst in het dorp de afgelopen maanden heel wat teweeg. Verenigingen en inwoners staken de hoofden bij elkaar om een kunstenaar en een gepast thema voor hun werk te zoeken. Dat werd ‘Trêg aon de brêg Eégebûlze géét véér’. Deze historische woorden vinden hun oorsprong bij de kerkwijding in 1910 waar veldwachter Cornelis Meesters dienst deed aan de spoorwegbrug aan de Heseputterstraat. Daar zou hij de orde handhaven om de mensen van Gellik en Zutendaal tegen te houden die graag bij de bisschop wilden geraken. De mensen van Eigenbilzen kregen voorrang.Het werd een aangename namiddag aan de Schaaienbosstraat. De Eigenbilzenaren waren dan ook vastbesloten om hun werk op een feestelijke manier te verwelkomen. Zo speelde plaatselijke toneelvereniging Rommedom het verhaal van ‘Trêg aon de brêg’ na. De lokale harmonies Aurora en Recht door zee hadden voor de gelegenheid de krachten gebundeld en traden samen op en Marina Jolling bracht een lied over Eigenbilzen.Bijkomend werden ook de dorpswandeling ‘Ontdekt het dorp’ en de zitbank bij het kunstwerk ingehuldigd. 130 wandelaars verkenden de wandeling die werd uitgetekend door en voor inwoners van het dorp.Afsluiten deden de aanwezigen met een gezellige receptie in de zaal van de schutterij.Met de inhuldiging in Eigenbilzen zit Kunst in het dorp er bijna op. Volgende parochies sluiten het rijtje af: Waltwilder: 30 juni om 13.30 uur aan basisschool 't Willerke - kunstwerk van Bart DerisonGrote-Spouwen: 30 juni om 15 uur aan de Blondeswinning - kunstwerk van Caroline CoolenSint-Jozef: 1 juli om 14 uur t.h.v. Café Jengske - kunstwerk van Patrick Meylaerts

foto: Kim Nijs