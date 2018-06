Senioren breken uit

Bilzen - Op woensdag 4 juli presenteert de Bilzerse Seniorenwerking de nieuwe Doe-gids voor 55-plussers tijdens de markt in het centrum. Het seizoen 2018 – 2019 is tot de nok gevuld met activiteiten in het Seniorenhuis en LDC De Wijzer. Maar de 55-plussers breken ook uit. Zo zijn er leerrijke uitstappen, grote evenementen in De Kimpel en een hechte samenwerking met de stedelijke bibliotheek.

Seniorenambtenaar Ronny Sonck: “Over breken gesproken: we gaan tevens taboes doorbreken door onderwerpen aan te snijden die leven bij senioren, maar waar amper over wordt gesproken. Uiteraard is er de nodige aandacht voor vaste waarden zoals computerlessen, taalcursussen en bewegingsactiviteiten.”

Geïnteresseerden kunnen op 4 juli vanaf 10 uur hun gratis exemplaar van de Doe-gids oppikken op de markt. Vanaf dan is het ook mogelijk om in te schrijven voor activiteiten van het nieuwe seizoen.