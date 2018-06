Onbekommerd op straat spelen

Bilzen - Deze zomer telt Bilzen vier speelstraten. Met het initiatief wil de stad kinderen en jongeren meer ruimte geven voor spel en ontspanning door hun straat tijdens bepaalde uren autoluw te maken.

Van 2 t.e.m. 30 juli heeft de jeugd het grotendeels voor het zeggen in de Hoogbrugstraat, tussen Spurk en de spoorwegkruising met Rooi. Van 16 juli t.e.m. 12 augustus is het te doen in het doodlopende stuk van Bosselaar in Rijkhoven. Vervolgens is de Bovenstraat in Grote-Spouwen aan de beurt van 3 t.e.m. 31 augustus. De Oude Heidestraat in Munsterbilzen maakt het overzicht compleet van 6 t.e.m. 20 augustus.

Tijdens de uren dat de speelstraat van kracht is, hebben alleen fietsers en auto’s van bewoners toegang tot de straat in kwestie. Wagens mogen dan enkel stapvoets rijden. De speelstraten komen er op vraag van de betrokken bewoners. Er worden telkens begeleide activiteiten voorzien.