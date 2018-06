Bilzen viert sportkampioenen

Bilzen - Ook dit jaar zetten verschillende Bilzerse sporters knappe prestaties neer. Op vrijdag 22 juni werden zij onder massale belangstelling in de bloemetjes gezet tijdens de huldiging van de sportkampioenen in De Kimpel.

Karateclub Bushido Eigenbilzen trapte de avond op gang met een fraaie demonstratie. Als eerste werden de individuele sporters en ploegen gehuldigd die het afgelopen jaar een zege boekten in hun discipline. Taekwondoclub Pyong Won warmde vervolgens het publiek op voor de bekendmaking van de laureaten.

De 13-jarige Rune Colla werd met haar Belgische titel in het taekwondo bekroond tot G-sporter van het Jaar. Ze is daarmee de eerste Bilzerse G-sportster die de titel in de wacht sleept. Karateclub Bushido Eigenbilzen haalde de trofee van Sportclub van het Jaar binnen. Bij de beloftevolle jongeren ging de titel naar wereldkampioene karate Tine Hansen (11 jaar). Turnster Dorien Motten (26 jaar) werd verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Bij de mannen mocht Shane Thys (20 jaar) de trofee van Sportman in ontvangst nemen.

Een dikke proficiat aan alle kampioenen!