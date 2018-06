Meghan Markle neemt een belangrijke taak van de Queen op zich

Er is geen twijfel meer mogelijk: de Britse koningin Elizabeth II en Meghan Markle kunnen het goed met elkaar vinden. De Queen zal nu zelfs een van haar favoriete taken doorgeven aan de vrouw van prins Harry. Op een receptie in Buckingham Palace werd daarvoor in elk geval al de eerste stap gezet.

Deze zomer zullen prins Harry en Meghan Markle in Buckingham Palace jongeren verwelkomen uit het Queen’s Young Leaders-programma. Dit is een belangrijk gebeuren omdat Queen Elizabeth tot voor kort de mensen ontving. Nu overhandigt ze haar eigen rol in het programma aan Meghan. Het Young Leaders-programma eert jonge mensen voor hun werk in Commonwealth-landen.

Volgens de Britse krant Express is het hosten van het programma erg speciaal voor de koningin. “De activiteit ligt de Queen sinds het begin, vijf jaar geleden, na aan het hart.”? Harry werd eerder dit jaar officieel ambassadeur van het programma en het was duidelijk dat Meghan hierin ook een rol zou gaan spelen. Maar het feit dat ze “een van de favoriete taken van de koningin” overneemt, is groot nieuws dat niemand had zien komen.

Eerste keer

En meteen werd de daad bij het woord gevoegd. Tijdens een receptie op Buckingham Palace was Meghan, die voor de gelegenheid een lichtpaarse jurk van Prada droeg, voor het eerst aanwezig om te zien hoe alles er in zijn werk gaat. Zo zag ze onder meer Harry een speech geven waarin hij aangaf dat hij er naar uitkijkt om samen met zijn vrouw te luisteren naar wat de ideeën van al die jongeren zijn.