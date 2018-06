Vlaming in VS opgepakt voor doden van hond

Een Oost-Vlaamse veertiger is vorige week in het Amerikaanse Philadelphia opgepakt voor het doden van een hond en het mishandelen van een andere viervoeter. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De overleden hond was zo ernstig gewond dat dierenartsen dachten dat hij was aangereden door een wagen.

De 43-jarige Patrick L. werd vorige week opgepakt op de luchthaven van Philadelphia nadat hij geland was. Agenten stonden de man op te wachten. Er liep al drie jaar een aanhoudingsbevel tegen de Belg, meldt Het Laatste Nieuws.

L. werd gezocht vanwege het doden en mishandelen van twee honden in Wynnewood (nabij Philadelphia) in 2015. De Vlaamse ondernemer verbleef er destijds bij zijn zakenpartner. De man gaf één van haar honden, een kruising tussen een yorkshireterriër en een maltezer genaamd Harlow, op een dag een trap. Volgens L. gebeurde dat per ongeluk. De hond liep daarbij meerdere breuken op.

Een maand later overleed de yorkshireterriër Jackson, nadat het dier gewond raakte toen de Belg alleen thuis was. De verwondingen van de hond waren zo ernstig dat dierenartsen dachten dat hij was aangereden door een wagen.

“Eén van ergste gevallen van dierenmishandeling”

De politie spreekt van “één van ergste gevallen van dierenmishandeling die we al hebben gezien”, bericht 6ABC News.

L. heeft voor de rechtbank verklaard onschuldig te zijn. Na het betalen van een borgsom van 5.000 dollar (bijna 4.300 euro) werd hij op vrije voeten gesteld.