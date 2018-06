26-jarige chiroleider raakt levensgevaarlijk gewond nadat agressievelingen in het wilde weg mensen op terras aanvallen

In de Ardooisesteenweg in Roeselare heeft zich gisteravond rond 22.30 uur een zware vechtpartij voorgedaan.

In de Ardooisesteenweg in Roeselare heeft zich zaterdagavond rond 22.30 uur een zware vechtpartij voorgedaan. De straat was afgezet naar aanleiding van de batjes, maar enkele jongeren wilden met hun wagen toch langs de nadar rijden. Ze werden daarop gewezen door enkele mensen en parkeerden hun voertuig elders. Naar aanleiding van die discussie kregen de verdachten het aan de stok met enkele mensen op het terras van de kaaswinkel. Daaruit volgde een vechtpartij met ernstige verwondingen tot gevolg.

Over de omstandigheden van die discussie en de precieze aanleiding voor de vechtpartij bestaat nog onduidelijkheid. Volgens getuigen gedroegen de personen in de wagen zich erg agressief. Een tiental mannen begon in het wilde weg klappen uit te delen aan aanwezigen op het terras van de kaaswinkel. Een slachtoffer liep een schedelfractuur en een hersenbloeding op. De 26-jarige chiroleider Wannes Steyaert werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd. Een ander slachtoffer verloor enkele tanden, iemand liep een kaakbreuk op en vijf andere mensen raakten lichtgewond tijdens de vechtpartij.

In de loop van de nacht kon de politie vier meerderjarige (geboren in 1997, 2000 en twee in 1999) en een minderjarige verdachte (geboren in 2001) oppakken. Het gaat om mensen die allemaal in Roeselare wonen, twee van hen zijn broers. De meerderjarigen zullen morgen voor de onderzoeksrechter geleid worden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid. De minderjarige verdachte zal voorgeleid worden bij de jeugdrechter.