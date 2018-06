Jobs, jobs, jobs. Maar om te studeren hebben studenten geen tijd

Studenten hebben nooit méér gewerkt dan afgelopen jaar. Gemiddeld 50 dagen, maar vooral: steeds meer op weekdagen, en steeds vaker ook tijdens de lesuren. Dat blijkt uit een studie van Randstad. De studieresultaten beginnen er stilaan onder te lijden. “De focus zit verkeerd”, zegt professor Sociaal Recht Yves Stevens (KU Leuven). “We zouden het toegelaten aantal werkuren moeten koppelen aan hoe goed je studeert.”

“Probeer maar eens een student in je bureau te krijgen om zijn masterproef te bespreken”, zegt Yves Stevens, professor Sociaal Recht aan de KU Leuven. “Vandaag de dag is dat een heel gepuzzel. Sorry professor ...