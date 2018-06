Sebastian Vettel tijdens GP van Frankrijk verkozen tot 'Driver of The Day'

De Duitser Sebastian Vettel is tijdens de GP van Frankrijk door de F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'.

Vettel startte de race van op de derde plaats en kende aanvankelijk een goede start. Vervolgens kwam hij in de eerste bocht in contact met Valtteri Bottas in de Mercedes. Beide heren zagen zich genoodzaakt een pitstop te maken omdat hun bolides te zwaar beschadigd raakten.

Van op de voorlaatste plaats maakte Vettel vervolgens een indrukwekkende inhaalrace. De Duitser liet het ene na het andere inhaalmanoeuvre zien en finishte uiteindelijk als vijfde.

Ook de F1-fans wisten de mooie inhaalrace van de Duitser duidelijk te appreciëren en ze beloonden hem voor de tweede race op rij met de titel van 'Driver of The Day'.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Fernando Alonso

GP van Bahrein: Pierre Gasly

GP van China: Daniel Ricciardo

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Lewis Hamilton

GP van Monaco: Daniel Ricciardo

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Sebastian Vettel

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: