Laatste schoolweek begint bewolkt, maar vanaf woensdag volop zomer

Brussel - Maandagochtend is er in veel streken vrij veel bewolking. Vanaf het noordwesten wordt het alsmaar zonniger. De maxima liggen rond 16 graden in Hoog-België, rond 20 graden aan de kust en tussen 22 en 24 graden elders. De wind waait matig uit het noorden, zegt het KMI.

Maandagnacht wordt het overal lichtbewolkt tot helder. Eventueel wordt wat nevel gevormd. De temperatuur daalt tot rond 6 graden in Hoog-België, tot rond 13 graden in het centrum en tot 14 graden aan zee. Er waait een zwakke wind uit noord, ruimend naar noordoost.

Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs wordt het dinsdag overwegend zonnig met maxima in de buurt van 22 à 23 graden. De wind waait meestal matig uit noord tot noordoost. Woensdag en donderdag krijgen we veel zon met in de loop van de dag vorming van enkele onschuldige stapelwolken. De temperaturen stijgen gestaag, met woensdag maxima rond 25 graden en donderdag tot 27 graden. De wind waait meestal matig uit noordoostelijke tot oostelijke richtingen.