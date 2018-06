Erdogan wint verkiezingen: “Turkije heeft democratische test doorstaan” en is “voorbeeld voor hele wereld”

Turkije heeft “een nieuwe democratische test doorstaan” en stelt daarmee “een voorbeeld voor de hele wereld”. Dat heeft Recep Tayyip Erdogan gezegd nadat de kiescommissie bekendmaakte dat het zittende staatshoofd de presidentsverkiezingen al in de eerste ronde had gewonnen. “Onze democratie heeft gewonnen, de wil van het volk heeft gewonnen, Turkije heeft gewonnen”, zo sprak hij zijn aanhangers toe aan het hoofdkwartier van zijn partij AKP in Ankara. De oppositie, de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP), noemt de uitslag van de verkiezingen manipulatie.

Erdogan bedankte het Turkse volk voor de massale opkomst bij de stembusgang, volgens hem de hoogste in de geschiedenis van Turkije. Het staatspersagentschap Anadolu sprak over een opkomst van 87 procent. Ruim 60 miljoen Turken, van wie meer dan 3 miljoen in het buitenland, waren kiesgerechtigd. “Met een opkomst van bijna 90 procent heeft Turkije de hele wereld een lesje in democratie gegeven”, verklaarde de president nog.

De voorzitter van de kiescommissie, Sadi Güven, had niet lang daarvoor aangekondigd dat het, met 97,7 procent van de stemmen geteld, zeker was dat Recep Tayyip Erdogan de absolute meerderheid van de geldige stemmen binnenhaalde en er dus geen tweede ronde nodig was. “Het aantal stemmen dat nog niet in het systeem zit, zal geen invloed hebben op het resultaat.” Güven ging niet concreet in op de verkiezingsuitslag, maar persagentschap Anadolua sprak eerder al van 52,5 procent voor Erdogan, tegenover 30,8 procent voor zijn grootste uitdager Muharrem Ince van het centrumlinkse CHP.

Ook bij de parlementsverkiezingen komt Erdogan er als winnaar uit, klinkt het. Zijn AKP zou 340 van de 600 zetels bemachtigen. Door Erdogans overwinning komt er een overgang van een parlementair naar een presidentieel systeem, waarbij hij de komende vijf jaar nog meer macht naar zich toetrekt.

De oppositiepartijen CHP en de de pro-Koerdische HDP klagen onregelmatigheden aan tijdens de stembusgang. Ze beschuldigden Anadolu daarnaast ook van “manipulatie”. Volgens hen publiceerde het bewust valse resultaten.

Protest

Na de opeising van de overwinning door Erdogan, verzamelde de oppositie zich om te protesteren. Onder meer voor het partijhoofdkwartier van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP) kwamen heel wat tegenstanders van Erdogan bijen. Ze riepen op tot “gerechtigheid” en scandeerden volgens het Duitse persbureau DPA onder meer “We zullen winnen door weerstand te bieden”. Ze wachtten er op een verklaring van de oppositiekandidaat Muharrem Ince. Daarnaast kwamen ook aanhangers van de oppositie op straat in de Istanboelse wijken Besiktas en Kadiköy. In het meer zuidelijk gelegen Izmir voerden ze een zitstaking.

Het CHP roept haar aanhangers op om de kalmte te bewaren. Wat de uitslag ook is, het volk “laat zich niet provoceren”, zei woordvoerder Bülent Tezcan zondagavond in Ankara. Tezcan benadrukte dat de stemmen nog altijd worden geteld en dat de partij pas maandag kan reageren op de echte verkiezingsresultaten. Een persconferentie van presidentskandidaat Muharrem Ince staat op de middag gepland (11 uur Belgische tijd).

Feest

Voorstanders van de regeringspartij AKP kwamen intussen overal op straat om feest te vieren. Dat was onder meer het geval op het Taksimplein in Istanboel, maar ook in Europese steden.

In de Duitse hoofdstad Belijn kwamen honderden aanhangers van de AKP samen in de winkelboulevard Kurfürstendamm en op de Breitscheidplatz, waar ze met Turkse vlaggen en foto’s van Erdogan zwaaiden. De politie werden op het plein ingezet om de bekende Gedächtniskirche te beschermen. De Turkse kiezers stemden in Duitsland overwegend voor Erdogan, zo bericht het staatspersagentschap Anadolu.

Ook in Nederland trokken feestvierende Turken op straat. Volgens een woordvoerder van de politie verzamelden mensen zich in het centrum van Rotterdam en rond het Turkse consulaat. Ook reden er toeterende auto’s rond. In Amsterdam-West verzamelden mensen zich rondom het Mercatorplein. Daar reden toeterende auto’s rond en werd vuurwerk afgestoken.

