Na de zege tegen Tunesië stond een bondsbobo in Moskou letterlijk te dansen van plezier. Beide armen werden vlotjes de blauwe lucht in gezwierd. Met eigen ogen gezien. Roberto Martinez denkt echter nog lang niet aan feesten. “Dat laten we aan de fans”, aldus de Belgische bondscoach, die donderdag tegen Engeland een gewijzigd elftal aankondigt.