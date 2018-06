‘La Roja’ is nog volop in de running voor groepswinst, maar voor de Spaanse verdediger Nacho staat er nog meer op het spel: hij heeft zich na zijn doelpunt tegen Portugal ontpopt tot rolmodel voor diabetespatiënten. “Een goede zaak voor jongeren met suikerziekte die twijfelen of ze wel prof kunnen worden”, vindt ex-Anderlecht-coryfee en de wellicht bekendste diabetespatiënt Pär Zetterberg.