AnkaraRecep Tayyip Erdogan is er gisteren - volgens officieuze uitslagen - in geslaagd met meer dan 50 procent van de stemmen in de eerste verkiezingsronde een nieuw mandaat als Turks president in de wacht te slepen, vanaf nu met aanzienlijk meer macht. De oppositie vocht gisteravond de ‘gemanipuleerde’ uitslag aan.