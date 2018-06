Minitop biedt Merkel geen soelaas

brusselHeeft de minitop over migratie in Brussel tussen 16 EU-lidstaten een deal op de Europese top donderdag en vrijdag dichterbij gebracht? En heeft ze de Duitse kanselier Angela Merkel geholpen bij de oplossing van de Duitse regeringscrisis? Aan de antwoorden op die vragen kon men het succes afmeten van de vergadering die Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker belegd had in Brussel. Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, wil alleen vergaderingen met alle 28 lidstaten bijeenroepen en stuurde zijn kat.