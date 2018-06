15 kilometer extra trajectcontrole in Limburg

HASSELTOm snelheidsduivels te vatten komen er binnenkort nieuwe trajectcontroles tussen Alken en Sint-Truiden, in Hoeselt en in Lanaken. Dat heeft minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aangekondigd. Eerder was al bekendgemaakt dat ook in Dilsen de snelheid op twee plekken permanent zal gemeten worden. Met de extra 14,8 kilometer erbij zal er nu op 32,2 kilometer Limburgse gewestwegen trajectcontrole gebeuren.