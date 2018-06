Als dit, dan dat. Als dat, dan dit. De Belgische fans zijn na de historische 5-2-zege van zaterdag tegen Tunesië aan het rekenen geslagen. Worden de Rode Duivels niet best tweede in hun groep? Zodat ze Brazilië of Duitsland ontlopen in de kwartfinale en minder moeten reizen. Ons advies: ga donderdag gewoon vol voor de groepszege.