“Ik heb nooit medelijden gehad”

De groepswinst, dat is donderdagavond de inzet van de partij tussen de Rode Duivels en Engeland. De vorige keer dat beide landen op een WK tegenover elkaar stonden, stond een stek in de kwartfinales op het spel. De beslissing toen viel in minuut 119. David Platt bezorgde ons land op 26 juni 1990 met een volley in Bologna een trauma: 1-0. “Ik heb geen medelijden gehad met de ‘Devils’. Niet toen ik scoorde en ook niet nadien”, zegt David Platt, nu al 28 jaar de meest gehate Engelsman in ons land.