Bijna 1.400 deelnemers leefden zich zondag uit in de verschillende afstanden van Den Hoeselèr Run. Bij de vrouwen was Charlotte Van Hese zowel in de vijf als in de tien kilometer de beste. Hendrik Vanden Berk en thuisloper Bram Eeckhout zorgden voor Limburgse zeges in respectievelijk de tien en de vijf kilometer.