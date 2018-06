Bosland pakt uit met “meest gezinsvriendelijke wandelnetwerk van Vlaanderen”

Overpelt / Lommel / Hechtel-Eksel / Peer - Wie Bosland al wandelend wil verkennen, kan dat voortaan ook aan de hand van een netwerk van 323 knooppunten dat hetzelfde systeem gebruikt als het fietsroutenetwerk. Op deze manier kan er ruim 400 km bos- en natuurlandschap verkend worden in de gemeenten Lommel, Overpelt, Hechtel-Eksel én Peer dat voortaan ook gedeeltelijk tot Bosland wordt gerekend. Er worden 1.000 proefkaarten gratis verspreid via de toeristische infokantoren.

Het Boslandnetwerk is naast dat in de Voerstreek, het tweede wandelnetwerk met knooppunten. Toch had het heel wat voeten in de aarde tot iedereen gewonnen was voor het concept. De Lommelse schepen van ...