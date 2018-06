Bestuurder Pinkpopdrama: “Ik zag slachtoffers niet op de weg zitten”

De chauffeur die na afloop van Pinkpop vier mensen aanreed, heeft hen niet gezien en daardoor ook niet meer kunnen remmen of uitwijken. Hij is ‘nietsvermoedend’ opgeschrikt door de aanrijding. Dat zegt de 34-jarige Danny S. die wordt verdacht van het veroorzaken van het fatale ongeval na afloop van Pinkpop in een verklaring via zijn advocaat Raimon Maessen.