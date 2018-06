REACTIES. Belgisch kampioen Lampaert glundert na “magnifiek jaar”, ploegmaat Gilbert kan teleurstelling niet verbergen

De 27-jarige Yves Lampaert (Quick-Step Floors) is zondag in Binche, na 223,6 kilometer - of 13 ronden van elk 17,2 kilometer - Belgisch kampioen op de weg geworden. De West-Vlaming haalde het na een solo van vier kilometer voor zijn teamgenoot Philippe Gilbert. Jasper Stuyven eigende zich de bronzen medaille toe.

Donderdag nog was Lampaert wat ontgoocheld omdat hij zijn Belgisch titel in het tijdrijden niet kon verlengen en Victor Campenaerts en Thomas De Gendt moest voor laten gaan. Maar de Belgische titel op de weg maakt veel goed. “We maken met de ploeg een magnifiek jaar mee. Het is zoals in de boekjes. Alles lukt. En dat was vandaag niet anders”, begon Yves Lampaert.

“Wij hebben met het team de hele wedstrijd gekleurd, ook al stonden we maar met zes man aan de start. Toen ik deel uitmaakte van de kopgroep met zeventien zat ik vrij op mijn gemak. En dan moest de finale nog volgen. Daarin had ik een pak overschot en wist ik dat er wel iets mogelijk was”, verduidelijkte Yves Lampaert.

Foto: BELGA

Deze titel is wellicht de mooiste zege uit de carrière van de West-Vlaming. “Let wel, ik heb al enkele andere mooie zeges behaald. Ik won al twee keer Dwars door Vlaanderen en nog een pak andere koersen. Wat is de mooiste overwinning? Ik herinner me nog dat we het wereldkampioenschap ploegentijdrit wonnen in Qatar. Dat was er ook eentje om in te kaderen. En dan vandaag ja. Misschien onderschat ik het wel zo’n heel seizoen lang rondrijden in de Belgische driekleur.”

Quick-Step Floors boekte vandaag de 43e zege van het seizoen met de titel van Lampaert. “Wij zijn collectief heel sterk”, besloot Lampaert. “Dat is al een heel seizoen zo. Samen werken we naar het hoogste doel toe. We zijn ook niet te beroerd om te werken voor een ploegmakker. Ik wist bijvoorbeeld dat wanneer ik ging aanvallen Jasper Stuyven naar mijn wiel zou moeten springen en zo krachten zou verliezen. Dan was het de beurt aan Philippe Gilbert om te gaan versnellen, maar mijn aanval werd niet gepareerd door Stuyven en zo kon ik voorop blijven en de titel pakken. Eigenlijk kan ik het nog altijd moeilijk geloven, maar ik heb wel die trui om de schouders dus is het wel zo. Ik werd al Belgisch kampioen in het tijdrijden, maar dit is toch iets anders.”

Philippe Gilbert: “Was niet gekomen voor een tweede plaats”

Geen derde nationale titel voor Philippe Gilbert. De Waal moest de benen stil houden wanneer zijn teamgenoot Yves Lampaert aanging op vier kilometer van de finish. Jasper Stuyven, die ook deel uitmaakte van de driekoppige leidersgroep, reageerde niet waardoor Gilbert gevangen zat. Wanneer duidelijk werd dat Lampaert buiten schot ging blijven, repte Philippe Gilbert zich naar de dichtste ereplaats. En daar kon Gilbert achteraf niet echt vrede mee nemen.

Foto: BELGA

“Ik houd een heel raar gevoel over aan dit Belgisch kampioenschap”, stak Gilbert na afloop van wal. “Ik was naar Binche gekomen om te winnen. Niet om tweede te worden. Maar ik kan die plaats wel relativeren omdat Yves Lampaert uiteindelijk wint en de trui in ons kamp zit. Toen Yves Lampaert in volle finale aanging wist ik dat de tweede plaats het hoogst haalbare zou zijn want Jasper Stuyven reageerde niet op zijn aanval. Normaal gezien wordt de eerste aanval altijd gepareerd. Vandaag dus niet.”

“Had er nog een helling in het parcours gezeten, dan zou ik misschien nog naar Yves hebben kunnen rijden”, vervolgde Gilbert. “Maar ik wou zijn mogelijke zege ook niet in de weg staan. Vergeet dat niet. We hebben de ploegtactiek netjes afgerond, maar spijtig genoeg heb ik geen derde Belgische titel kunnen behalen en dat knaagt toch serieus.”

Foto: BELGA

Jasper Stuyven: “Wist dat ik in de tang zat bij Lampaert en Gilbert”

Jasper Stuyven was de enige Trekrenner aan de start van het Belgisch kampioenschap. De Leuvenaar geraakte in volle finale weg met het duo van Quick-Step en wist meteen dat winnen heel moeilijk zou zijn. Stuyven pakte brons en was daar al bij al niet rouwig om.

“Als je met drie voorop komt in de finale en je weet dat de winnaar uit dat groepje komt waar er twee ploegmakkers bijeen zitten, dan moet je niet ver zoeken wie er de verliezer gaat worden”, verduidelijkte Jasper Stuyven na afloop.

Foto: BELGA

“Philippe Gilbert en Yves Lampaert zijn geen twee kleine jongens. Ik mocht nog een echte superdag gehad hebben, dan nog zou het me niet gelukt zijn geweest om hier de titel te pakken. Ik wist dat die twee slag om slinger gingen demarreren in de slotkilometers. En dat was dan ook zo. Het was Lampaert die als eerste in de aanval trok. Ging ik naar zijn wiel rijden, dan zou Philippe Gilbert wel van achter mijn rug vetrekken. En dus bleef ik zitten na de poging van Lampaert. Ik hoopte stiekem dat Lampaert zou terug waaien maar dat gebeurde dus niet. Al bij al ben ik toch tevreden met die bronzen medaille. Zeker als je ziet wie op het podium staat en met het feit dat mijn benen de hele dag niet echt fris en sterk aanvoelden.”

Aimé De Gendt hoopt door te groeien naar grotere ploeg

Aimé De Gendt (Sport Vlaanderen-Baloise) werd negende na een heel intensief Belgisch kampioenschap. Eerder dit seizoen liet De Gendt zich ook al meermaals opmerken in positieve zin. “Ik reed naar de groep met Gilbert en Vanmarcke, maar dat bleek niet de juiste vlucht te zijn. We waren met een mooi groepje weggeraakt, maar toen Gilbert, Lampaert en Stuyven weg reden kon ik niet gepast reageren”, verduidelijkte Aimé De Gendt.

Foto: Marc Van Hecke

“Ik heb een paar keer doorgetrokken eerder op de dag. Juist om onze groep wat uit te dunnen. In de finale was het gokken geblazen. Dit was een uitgelezen kans om me te tonen en dat is me toch wel gelukt. Ik heb bewezen dat ik mijn mannetje kan staan. Ik hoop dat ik de komende weken wat aanbiedingen krijg om de overstap te maken naar een grotere ploeg waar ik verder kan doorgroeien. Let wel, ik heb het naar mijn zin bij Sport Vlaanderen-Baloise, maar mijn ambitie ligt iets hoger.”

Foto: Photo News

Wilfried Peeters: “Wat hij al gedaan heeft voor de ploeg...”

Ook ploegleider Wilfried Peeters van Quick Step Floors was uiteraard blij om weer een Belgische trui in de gelederen te hebben. “Ik had Yves vooraf bij de favorieten gerekend, maar het is nooit makkelijk. Zoals hij dan nog moet wegrijden in die finale, die overigens ook heel mooi was... We moesten de wedstrijd constant controleren, tot de laatste twee rondes. Wij kunnen sturen vanuit de wagens, maar het zijn de renners die het moeten doen. We hebben een mooie kampioen en hij heeft ervoor gestreden. Wat hij al heeft gedaan voor de ploeg... alleen maar waardering daarvoor!”

Tom Steels: “Zou me verbazen als we hem niet meenemen naar de Tour”

“Het was tactisch niet makkelijk”, voegde sportief directeur Tom Steels daar aan toe. “We stonden met zes aan de start en Devenyns recupereert nog. In het begin was er een ontsnapping met zeven met Thomas De Gendt, toen hebben we geen risico genomen en gat dichtgereden. Andere keren zijn we altijd meegesprongen. Yves en Philippe waren top vandaag. Met Jasper Stuyven was je natuurlijk nooit zeker, het zou enorm arrogant geweest zijn om hem te onderschatten. Daar heeft Yves zijn kwaliteiten als tijdrijder gebruikt en met het idee van die driekleur zal hij misschien nog extra kracht gekregen hebben. De mannen hebben vandaag super gereden, je moet kracht hebben om de ideeën die je hebt ook uit te werken in de koers.”

“Lampaert heeft me enorm verrast in Zwitserland toen hij elke dag een hoog niveau haalde. Hij heeft in Vlaanderen al bewezen dat hij het kan, hij heeft al elk jaar grote stappen vooruit gezet. Of we hem in de Tour zien? Dat komen jullie binnenkort te weten, maar het zou me verbazen als we de Belgische kampioen niet meenemen! Daar is Gaviria de eerste hoofdzaak. Voor ritzeges en misschien ook wel de gele trui bij de eerste rit in lijn. En als we kasseien zien, worden we helemaal gek, hé. In die rit gaan we zeker ook proberen meedoen!”