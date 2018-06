Yves Lampaert is Belgisch kampioen wielrennen, Quick Step domineert BK in Binche met Gilbert als sterke tweede

Yves Lampaert heeft in Binche het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg gewonnen. Het is na zijn titel in het tijdrijden in 2017 de tweede Belgische titel voor de 27-jarige West-Vlaamse hardrijder van Quick Step Floors, die na een spannende titelstrijd in de finale wegsprong van een groepje van drie. Ploegmaat Philippe Gilbert was misschien wel de beste man in koers en werd tweede, Jasper Stuyven mocht als derde mee op het podium.

Na de start op de Grote Markt in Binche volgden 13 zware rondes van 17,2 km (223,6 km in totaal) om vervolgens opnieuw op de Grote Markt aan te komen.

Het heuvelachtige parcours - met diverse korte klimmetjes en enkele kasseistroken - zorgde meteen voor het nodige spektakel. In de slotkilometer van de rondes zat telkens de Rue de la Pépinière, een kasseistrook van ongeveer een halve kilometer, met een stijgingspercentage van 4,5 procent, en dat was steevast het sein om vol door te trekken.

Razendsnelle start

Er werd meteen vol gekoerst. Er waren meerdere aanvallen met onder meer ook Thomas De Gendt die zich toonde, maar de favorieten hadden er zin in en zo kregen we vooraan een hergroepering met alle groten voorin. Door dat helse tempo brak daarachter het peloton in stukken...

Pech voor Naesen

Titelverdediger Oliver Naesen (AG2R) vond in Henegouwen een parcours op zijn maat maar halfweg koers kende hij mechanische pech. Door een weerbarstige ketting was hij ver teruggeslagen en pas na een indrukwekkende inspanning van groepje naar groepje kon hij vooraan weer aansluiten. Die inspanning zou hij echter de rest van de koers met zich meedragen...

Foto: BELGA

Dan toch afscheiding voorin

Met nog 100 kilometer te rijden kregen we voorin dan toch afscheiding: uiteindelijk geraakten 17 renners weg uit de greep van het peloton: Yves Lampaert en Dries Devenyns (QuickStep Floors), Sander Armée, Victor Campenaerts en Jasper De Buyst (Lotto-Soudal), Aimé De Gendt, Jordi Warlop, Milan Menten en Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen-Baloise) en Louis Vervaeke (Team Sunweb), Gianni Marchand, Cederick Raymackers (Cibel-Cebon), Jimmy Duquennoy (Aqua Protect), Nathan Van Hooydonck (BMC), Frederick Backaert (Wanty-Groupe Gobert), Dries De Bondt (Veranda’s Willems-Crelan) en Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice).

Wanty-Groupe Gobert toont zich

Zij pakten maximaal twee minuten voorsprong, maar achter hen leidde Wanty-Groupe Gobert de achtervolging. De Waalse ploeg moest zich wel tonen want elk rondje passeerde de koers langs de hoofdzetel van de ploeg.

Toen het peloton na de tiende van de dertien ronden tot op een halve minuut was genaderd, sprongen zes renners vooraan weg: Lotto-ploegmaats De Buyst en Campenaerts, Van Hooydonck, Lampaert, Backaert en Aimé De Gendt (SVB).

Foto: BELGA

Philippe Gilbert opent eigenlijke finale

Serge Pauwels (Dimension Data) en Edward Theuns(Team Sunweb) probeerden als eersten de sprong naar voren te maken maar het was pas toen Philippe Gilbert op 32 kilometer vn de streep fors doortrok dat de finale openbrak. De Belgische kampioen van 2011 en 2016 maakte indruk en dook meteen op aan het front, waar Backaert de rol moest lossen.

Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), Pieter Serry (Quick Step), Sep Vanmarcke (Education First) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) beseften het gevaar en zo kregen we een elitegroep van tien renners. De twee grote blokken Lotto-Soudal en Quick Step waren allebei met drie renners present in de kopgroep maar toch verliep de samenwerking niet optimaal.

Gilbert en Vanmarcke besten in koers

Bij het ingaan van de slotronde trok Gilbert nog eens door. Vanmarcke moest aanvankelijk een gaatje laten, maar sprong toch mee. Ook ploegmaats Lampaert en Serry waren samen met Benoot en de verbazende Aimé De Gendt mee.

Quick Step bleef dus de wet dicteren maar Gilbert kon zich niet bedwingen. Hij demarreerde nog een derde keer maar Vanmarcke weigerde zijn wiel te lossen. De twee beste renners in koers reden samen vol door maar toch werden ze weer tot de orde geroepen.

Vierde keer, goede keer

Vierde keer, goede keer voor Gilbert: in de laatste tien kilometer geraakte hij op kousenvoeten toch weg, deze keer samen met ploegmaat Lampaert en Stuyven.

Als enkeling zat Stuyven gevangen: Lampaert demarreerde als eerste op 3,5 kilometer en dat was meteen de goede aanval. Lampaert kwam niet meer in de problemen en volgt zo Oliver Naesen op als Belgisch kampioen.

Achter hem bleef Gilbert in het wiel van Stuyven plakken, om in het slot nog naar de tweede plaats te fietsen. Wat een dubbelslag voor Patrick Lefevere...

Foto: BELGA

Het is de eerste Belgische titel op de weg voor de 27-jarige West-Vlaamse hardrijder van Quick Step Floors, die in 2017 wel al Belgisch kampioen tijdrijden werd.

Donderdag nog werd Lampaert derde in het BK tijdrijden in Anzegem, eerder op het jaar won hij Dwars door Vlaanderen.

Foto: BELGA

Uitslag:

1. Yves Lampaert

2. Philippe Gilbert

3. Jasper Stuyven

4. Pieter Serry

5. Sep Vanmarcke

6. Dimitri Claeys

7. Nathan Van Hooydonck

8. Jens Keukeleire

9. Aimé De Gendt

10. Ben Hermans

Foto: BELGA

De erelijst van het BK wielrennen op de weg:

1894: Léon Houa

1895: Henri Luyten

1896: Henri Luyten

1897: Henri Bertrand

1898: Henri Bertrand

1899: Gustaaf De Geeter

1900: Mathieu Quoidbach

1901: Paul Burger

1902: Jules Defrance

1903: Arthur Vanderstuyft

1904: Jules Sales

1905: Dieudonné Jamar

1907: François Verstraeten

1908: François Verstraeten

1909: Cyrille Van Hauwaert

1910: Henri Hanlet

1911: Odiel Defraeye

1912: Omer Verschoore

1913: Joseph Van Daele

1914: Victor Dethier

1919: Jean Rossius

1920: Jules Vanhevel

1921: Jules Vanhevel

1922: René Vermandel

1923: Félix Sellier

1924: René Vermandel

1925: Gérard Debaets

1926: Félix Sellier

1927: August Mortelmans

1928: Joseph Dervaes

1929: Joseph Wauters

1930: Joseph Wauters

1931: Alfons Schepers

1932: Georges Lemaire

1933: Louis Duerloo

1934: Lode Roels

1935: Gustaaf Danneels

1936: Jean Aerts

1937: Karel Kaers

1938: Petrus Van Teemsche

1939: Marcel Kint

1940: Odiel Vanden Meerschaut

1941: André Defoort

1942: André Maelbrancke

1943: Rik Van Steenbergen

1945: Rik Van Steenbergen

1946: Emile Masson Jr

1947: Emile Masson Jr

1948: Achiel Buysse

1949: Valère Olivier

1950: Albert Ramon

1951: Lode Anthonis

1952: Joseph Schils

1953: Alois Vansteenkiste

1954: Rik Van Steenbergen

1955: Emiel Van Cauter

1956: André Vlayen

1957: André Vlayen

1958: Rik Van Looy

1959: Pietr Oellibrandt

1960: Frans Demulder

1961: Michel Van Aerde

1962: Jospeh Planckaert

1963: Rik Van Looy

1964: Edward Sels

1965: Walter Godefroot

1966: Guido Reybrouck

1967: Jos Boons

1968: Julien Stevens

1969: Roger De Vlaeminck

1970: Eddy Merckx

1971: Herman Van Springel

1972: Walter Godefroot

1973: Frans Verbeeck

1974: Roger Swerts

1975: Willy Teirlinck

1976: Freddy Maertens

1977: Michel Pollentier

1978: Michel Pollentier

1979: Gery Verlinden

1980: Jozef Jacobs

1981: Roger De Vlaeminck

1982: Frank Hoste

1983: Lucien Van Impe

1984: Eric Vanderaerden

1985: Paul Haghedooren

1986: Marc Sergeant

1987: Ferdi Van Den Haute

1988: Etienne De Wilde

1989: Carlo Bomans

1990: Claude Criquelion

1991: Benjamin Van Itterbeeck

1992: Johan Museeuw

1993: Alain Van Den Bossche

1994: Wilfried Nelissen

1995: Wilfried Nelissen

1996: Johan Museeuw

1997: Tom Steels

1998: Tom Steels

1999: Ludo Dierckxsens

2000: Axel Merckx

2001: Ludovic Capelle

2002: Tom Steels

2003: Geert Omloop

2004: Tom Steels

2005: Serge Baguet

2006: Niko Eeckhout

2007: Stijn Devolder

2008: Jürgen Roelandts

2009: Tom Boonen

2010: Stijn Devolder

2011: Philippe Gilbert

2012: Tom Boonen

2013: Stijn Devolder

2014: Jens Debusschere

2015: Preben Van Hecke

2016: Philippe Gilbert

2017: Oliver Naesen

2018: Yves Lampaert