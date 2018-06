De Rode Duivels werden zaterdag met hart en ziel aangemoedigd door de Red Flamingos. Dat is ons nationaal AMP-voetbalteam met veldspelers die een amputatie van het been ondergingen en een keeper die een amputatie of afwijking aan de arm heeft. “Wij zijn part of the family”, vertellen ze. “We voelen ons echt verbonden.”