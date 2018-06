Triatleet Van Lierde wint voor de vijfde keer Ironman Nice en wordt mede-recordhouder: "Ik had alles onder controle"

. @fvanlierde just won #IRONMANFrance for the 5th time in his career! Congrats Champ! pic.twitter.com/Nw2JdyTmk2

Frederik Van Lierde heeft de Ironman van Nice gewonnen. Hij kwam na 8u25’23” over de meet. Voor de triatleet is het zijn 5e zege in de Franse kuststad. Daarmee wordt hij mede-recordhouder.

De 39-jarige West-Vlaming was eerder al de beste in Nice in 2011, 2012, 2013 en 2017.

Van Lierde legde het zwemmen af in 50:54, het fietsen in 4u43:42 en de marathon in 2u44:45. De Fransman Antony Costes (8u35:42) ging met de tweede plaats aan de haal, voor de Australiër Cameron Wurf (8u39:14).

Met zijn vijfde zege evenaart Van Lierde het record van de Spanjaard Marcel Zamora Perez, die tussen 2006 en 2010 eveneens vijfmaal aan het langste eind trok. Onze landgenoot heeft met een chrono van 8u08:59, neergezet in 2011, nog steeds de beste tijd van de wedstrijd in Nice in handen.

"Ik had alles onder controle"

“Op sommige Ironmans sukkel je soms van het ene in het andere probleem, vandaag had ik het gevoel dat ik alles onder controle had", aldus Van Lierde. "Ik was mooi mee met de kopgroep in het zwemmen, bij het fietsen enkel de ex-prof Wurf moeten laten gaan. Dat hij mijn fietsrecord heeft verbroken, neem ik er maar bij. Vooral ben ik tevreden van mijn marathon, waar ik nooit in de problemen ben gekomen.”

“Dit geeft enorm veel vertrouwen voor de rest van het jaar. Nadat ik Hawaï in 2013 heb gewonnen, waren een aantal jaar met winst maar ook met mindere wedstrijden. Dit toont toch aan dat ik er nog altijd sta, in een van de meest mythische triatlons ter wereld. Want ik train niet om negende te worden in een triatlon, zoals in Texas, maar om te winnen.”

Foto: David Pintens

Foto: David Pintens