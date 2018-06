Honderden watervogels besmeurd na olielek in Rotterdamse haven

In Nederland zijn minstens 800 vogels besmeurd geraakt met stookolie die zaterdag uit een tanker in de haven van Rotterdam lekte. Dat heeft een woordvoerder van Reddingsteam Zeedieren Nederland gemeld.

Tien tot vijftien dierenambulances en verschillende boten van de brandweer worden ingezet om de dieren te redden over een stuk van ongeveer tien kilometer tot aan Hoek van Holland. Een klein deel is inmiddels meegenomen om te worden schoongemaakt en geprobeerd wordt er zo veel mogelijk te redden, maar de verwachting is dat meerdere dieren het niet zullen overleven, aldus de woordvoerder.

Onder de besmeurde vogels zijn onder meer zwanen, ganzen en eenden. Voorlopig zijn nog geen besmeurde zeehonden of zeehondenpups, die ook in het gebied rondzwemmen, opgemerkt.

Intussen laten de autoriteiten weten dat het opruimen van het goedje enkele dagen, of mogelijk weken kan duren. ‘Het opruimen is lastig en tijdrovend en door het grote verspreidingsgebied een grote klus voor hulpdiensten en het reinigingsbedrijf’, luidt het. De opruimwerkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Ze zijn de hele nacht doorgegaan en zijn zondag nog altijd bezig.