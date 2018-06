Belgische passagiers drie uur vast op Eurostar: “Kregen enkel een vervallen Twix te eten”

Een probleem in de bovenleiding van de Eurotunnel zorgt ervoor dat de Eurostar die om 11 uur moest aankomen in Londen al bijna twee uur te laat is. Kamiel De Bruyne, bedenker van ‘Sorry voor Alles’, zit ook op de trein en laat weten dat het nog zeker tot 14 uur kan duren voor de trein weer vertrekt. Om 14 uur bleek dat ook het geval te zijn.

Door een defect aan een bovenleiding in de Eurotunnel staat de Eurostar van Brussel naar Londen al bijna twee uur stil. Tegen de honger kregen ze voorlopig enkel “een vervallen Twix”, zo laat Kamiel De Bruyne weten op Twitter. “Water mogen we wel à volonté nemen, eigenlijk verloopt alles nog rustig.”

De storing begon ondertussen twee uur geleden, en De Bruyne en de andere passagiers kregen intussen te horen dat de trein omstreeks 14 uur zijn reis zou hervatten. “Maar dat is ook speculatie. Volgens de conducteur hebben ze zelfs al even overwogen om de trein terug naar Brussel te slepen. Maar dat mocht niet van Eurostar”, aldus De Bruyne. Ondertussen werden enkele andere treinen al geannuleerd.

“In de terminal aan Franse zijde heeft zich een stroompanne voorgedaan. We hebben daarom onze diensten aan Franse kant opgeschort, en wanneer we die aan de ene kant opschorten, moeten we dat natuurlijk aan de andere kant ook doen”, meldt een woordvoerder van Eurotunnel, de uitbater van de tunnel.

Na drie uur stilstand meldde Eurostar op Twitter dat er opnieuw stroom is, maar zoals na elke storing moeten er eerst een aantal controles worden uitgevoerd alvorens het treinverkeer weer opgestart kan worden. Dat zou omstreeks 14 uur het geval zijn, zoals aangekondigd was aan de passagiers. De rest van de dag valt er wel rekening te houden met “gevolgvertragingen” zoals Eurostar ze noemt.

Good morning, due to a power supply on our French Terminal service is suspended at the moment. As soon as there is any information for when the service will resume, we will posted updates here. Thank you for your patience ^FF — Eurotunnel Le Shuttle (@LeShuttle) June 24, 2018