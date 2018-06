Met deze tips overleeft je basilicumplantje de hele zomer

In de zomer hebben we allemaal graag een pot verse basilicum in de keuken staan, maar echt makkelijk om dat plantje fris te houden is het toch niet. Met deze tips zou je plantje de zomer wél moeten overleven.

Basilicum is een van de favoriete zomerkruiden. Lekker bij tomaat en de geur is instant zomer. Toch is het niet altijd makkelijk om het plantje in je keuken of op je vensterbank groen en fris te houden.



Apartmenttherapy publiceert enkele do's en don'ts zodat je de hele zomer plezier hebt van je plantje. Eén ding is zeker: je basilicumplantje heeft veel aandacht en nog meer liefde nodig. En een plantje waar je lang plezier van zal hebben, koop je beter niet in de supermarkt, maar in een tuincentrum of plantenwinkel. De plantjes in de supermarkt zijn speciaal gekweekt voor directe consumptie en gaan sowieso minder lang mee.

Zon

Een basilicumplantje heeft veel zon nodig. Zet het dus op een warm en licht plekje waar het zeker vijf uur zon per dag krijgt.



Water

Haal de plant uit het plastic bekertje en plant hem in een stenen of metalen pot met gaatjes onderin. Je plantje heeft veel water nodig, toch zeker als het warm is. Toch staat je plant best niet altijd nat. Geef hem om de paar dagen water, en doe dat altijd van onderaf. Zet je pot met gaatjes in een bakje met water, dan kan de plant van onder water zuigen. Geef je je plant liever gewoon water, maak dan de aarde nat, en giet niet op de plant. Zijn de blaadjes geel? Dan kreeg hij te veel water.

Plukken

Pluk eerst de bovenste blaadjes af, zo zal de plant mooier groeien. Zie je bloemen tevoorschijn komen, dan verwijder je die best meteen volledig. Hoe vaker de basilicum geoogst wordt, hoe beter hij zal smaken. Knip je plant dus gerust elke week!