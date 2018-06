Ikea opent eerste winkel in India, maar fans van Zweedse balletjes blijven er op hun honger zitten

De IKEA in Hyderabad gaat in juli open. Foto: AFP

In juli opent Ikea haar eerste vestiging in India, en de Zweedse meubelgigant ziet het er meteen groot. In Hyderabad, in het zuiden van India, gaat dan een winkel open met een oppervlakte van maar liefst 37.000 vierkante meter. De kooplustigen kunnen dan hun favoriete Poang-stoel of Malm-meubels in elkaar knutselen… maar de fans van de typische Zweedse balletjes komen er niet aan hun trekken.

Om religieuze redenen staan de Zweedse balletjes, gemaakt van varkens- en rundergehakt, niet op het menu in Hyderabad. De variant met kip en de vegetarische optie wordt wel geserveerd in het restaurant. Daar zal trouwens plaats zijn voor 1.000 personen, wat het meteen het grootste Ikea-restaurant ter wereld maakt.

Ikea is van plan stevig te investeren in India, de derde grootste economie in Azië. Het wil 1,5 miljard investeren in nieuwe winkels en opent in de toekomst ook vestigingen in Bombay, Bangalore en New Delhi.