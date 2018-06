Zwaarst gewonde slachtoffer aanslag Zaventem neemt deel aan kwarttriatlon

Tijdens de kwarttriatlon van Brugge viel deelneemster Karen Northshield op. De vrouw is het zwaarste gewonde slachtoffer dat de terreuraanslag in Zaventem overleefde. Hersteld is Karen nog niet, maar dankzij hulp kon ze op haar eigen manier deelnemen aan elk onderdeel van de wedstrijd.

Twee jaar geleden stond het leven van de Belgisch-Amerikaanse Karen Northshield stil. Ze werd het slachtoffer van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem op 22 maart 2016. Pas nu verlaat ze het ziekenhuis voor de eerste keer. En dat voor een wel heel straffe onderneming: om deel te nemen aan de kwarttriatlon van Brugge.

Karen onderging ondertussen al 50 operaties en is vandaag nog steeds herstellende. De dokters lieten haar dan ook niet toe om zélf te lopen of fietsen, en al zeker niet over kasseien. Martin Vandromme kwam met een oplossing: tijdens de kwarttriatlon zal hij Karen naar de finish zwemmen, terwijl ze zelf in een bootje blijft. Ook tijdens de andere disciplines helpt hij de moedige vrouw bij haar deelname.