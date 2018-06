De dood van leeuwin Rani blijft de gemoederen verhitten. Zaterdagmiddag om 14 u kwamen elke dierenrechtenorganisaties samen aan de ingang van Park Planckendael in Mechelen om aandacht te eisen voor de situatie van dieren in gevangenschap.

De Waalse organisatie Wolf Eyes, die opgericht werd na een incident in de zoo van Aywaille (Luik) waarbij in 2013 een jachtluipaard neergeschoten werd, had tot actie opgeroepen via haar Facebook pagina ...