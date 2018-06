Frankrijk en Spanje breken lans voor gesloten vluchtelingencentra in Europa

Frankrijk en Spanje breken een lans voor gesloten vluchtelingencentra in Europa. Daar moeten migranten terecht kunnen van zodra ze in Europa aankomen en daar blijven ze ook totdat hun asielaanvraag bestudeerd is. Daarvoor moet er Europese solidariteit en onmiddellijke financiële steun zijn, zo stelde de Franse president Emmanuel Macron zaterdag na een onderhoud met de nieuwe Spaanse premier Pedro Sanchez.

Die Europese solidariteit moet gelden zowel voor wie recht op asiel blijkt te hebben als voor migranten van wie de asielaanvraag verworpen is. In dat laatste geval moeten de migranten naar hun land van origine teruggeleid worden, en “zeker niet naar transitlanden”, aldus Macron.

Vandaag bestaan er bijna geen gesloten centra in Europa waar migrantendossiers onderzocht worden, tenzij enkele zeldzame gevallen in Griekenland en Italië die beheerd worden door het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR). Het Frans-Spaanse voorstel wil dat initiatief op grote schaal ontplooien.

Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk pakte eerder deze week nog uit met het voorstel om buiten de Europese Unie centra in te richten waar economische vluchtelingen en migranten van elkaar gescheiden worden. In dergelijke ‘regionale ontschepingscentra’ zou bekeken worden wie nood heeft aan internationale bescherming en wie een economische migrant is, en dus geen recht heeft op asiel in Europa.

Macron sprak zich zaterdag ook nog uit voor financiële sancties voor EU-lidstaten die vluchtelingen weigeren op te nemen. “We kunnen geen landen hebben die massaal genieten van de solidariteit van de EU en anderzijds massaal hun nationaal egoïsme opeisen als het op migratiekwesties aankomt”, zei de Franse president.

Zestien van de 28 EU-staats- en regeringsleiders houden zondag in Brussel informeel overleg over de vluchtelingenproblematiek. De minitop vindt plaats in aanloop naar de Europese top van eind volgende week over de kwestie. De verdeeldheid over de te volgen aanpak is groot.