Staking gaat ook in Limburgse gevangenissen verder

Brussel / Hasselt / Tongeren -

In de Vlaamse gevangenissen is zaterdagochtend slechts 34 procent van het personeel opgedaagd. In Hasselt kwam één op de tien werknemers vanochtend niet naar het werk, in Tongeren was dat bijna één op de drie. Dat blijkt uit cijfers van het gevangeniswezen. In de Waalse strafinstellingen was 65 procent aanwezig.