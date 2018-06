Jan Jambon: “N-VA is niet geïnteresseerd in post van premier”

N-VA is niet geïnteresseerd in de post van premier bij de verkiezingen in 2019. Dat zegt vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jam Jambon zaterdag in een interview met La Libre Belgique.

“Welke Franstalige partij zou in een regering stappen geleid door N-VA? “, vraagt de minister zich af. “Vandaag ligt de MR permanent onder vuur. Kan u zich het circus in de Kamer inbeelden als de premier een N-VA’er zou zijn? Dat is een waanbeeld”, zegt Jambon, die daar aan toevoegt geen enkele ambitie in die richting te hebben

Jambon herhaalt ook dat het communautaire volledig deel zal uitmaken van het programma van N-VA. “Het confederalisme zou een goede stap zijn naar onafhankelijkheid. Wij zijn nationalisten in de positieve zin van het woord. Het is het DNA van de N-VA, dat is niet veranderd.”