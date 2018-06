ING België leverde rekeningen voor offshores van rijke Russen

ING België duikt op in de Panama Papers. Via zijn bijkantoor in Genève heeft het de voorbije jaren - en nog zeer recentelijk - bankrekeningen geopend voor postbusvennootschappen in Panama en op de Britse Maagdeneilanden, waar rijke Russen achter schuilgingen. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir zaterdag.

Terwijl ING België in mei 2016 in het parlement nog getuigde dat het als bank “avers stond tegenover structuren in belastingparadijzen”, schetsen nieuw uitgelekte documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, een ander beeld. Ze tonen aan hoe rijke Russen telkens via tussenpersonen gebruikmaakten van een bijkantoor van ING België in Genève om de bankzaken te regelen voor hun offshores die alleen op papier bestonden. De vestiging in de Zwitserse stad telt zo’n 250 werknemers en was vorig jaar goed voor een omzet van 223,5 miljoen euro.

De vraag rijst of ING wel altijd goed wist met wie het in zee ging, want uit de gelekte documenten blijkt dat zelfs Mossack Fonseca, dat de constructies opzette, niet altijd wist wie erachter schuilging. Er was telkens veel geld mee gemoeid, soms zelfs honderden miljoenen euro’s per jaar.

In een reactie benadrukt ING Belgium dat het kantoor in Genève met zakelijke relaties werkt. “Het is belangrijk te herhalen dat voor zakelijke klanten er een mogelijkheid is dat een offshoreconstructie ook een niet-fiscale reden kan hebben. De algemene insteek bij ING (en niet alleen bij ING België) is dat men zulke situaties ‘on a case by case’-basis bekijkt en natrekt”, luidt het.