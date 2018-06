Ruim 350 scholieren in Maastricht moeten eindexamen overdoen door fout school

In het Nederlandse Maastricht zitten 354 middelbare scholieren in zak en as nadat hun eindexamens ongeldig werden verklaard. De scholen lieten hun leerlingen eindexamen doen, terwijl die hun vakken nog niet naar behoren hadden afgerond. Er ontbraken cijfers voor meerdere toetsen en andere onderdelen. Ook kregen leerlingen voor sommige onderdelen het cijfer 1, zonder dat de school dat meldde en onderbouwde.