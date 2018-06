MECHELEN Eén dag na haar dood was leeuwin Rani vrijdag nog alomtegenwoordig in Plancken-dael. Kinderen tuurden over het leeuwenverblijf en vroegen zich af welk deurtje open was gebleven. Volwassenen snokten aan de deuren van de treinwagon, om te zien hoe veilig die als schuilplek was. Allemaal stelden ze zich de vraag: “Was het écht nodig om het dier dood te schieten?”