BrusselOok na een vingertik door premier Michel (MR), blijft defensieminister Steven Vandeput (N-VA) vasthouden aan de officiële procedure voor de vervanging van onze F-16’s. “De Franse werkwijze maakt het moeilijk, maar het is voor mij heel duidelijk dat hun aanbod niet gelijkaardig is aan de officiële kandidaten die wél deelnemen aan de procedure”, zegt Vandeput in een interview met deze krant. Met andere woorden: als het van hem afhangt, is de Franse Rafale niet helemaal uitgesloten van de race, maar kan die niet met dezelfde papieren aan de start komen als de F-35 en de Eurofighter.