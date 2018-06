Heusden-ZOLDERDe Internationale Wielerunie (UCI) gaat vanaf 2023 om de vier jaar een Super-WK organiseren. De UCI kent dan de wereldkampioenschappen wegwielrennen, mountainbike, baanwielrennen, BMX, Urban Cycling, Para-Cycling, kunstfietsen, fietsbal en Gran Fondo toe aan dezelfde regio, waardoor één groot wielerfeest van zo’n drie weken ontstaat. Marc Wauters, cycling manager van Circuit Zolder, wil daarom dat Vlaanderen zijn kandidatuur voor het WK op de weg in 2021 intrekt en vol inzet op het Super-WK in 2023. “Als we twee jaar wachten krijgt Vlaanderen méér WK’s voor wellicht een gelijkaardig bedrag (7,5 miljoen euro), gespreid over de hele regio. En Circuit Zolder kan als locatie perfect talloze titelraces ontvangen.”