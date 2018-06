Thomas Pieters rukt op naar elfde plaats op BMW International Open

Met een tweede ronde in 69 slagen, drie onder par, is Thomas Pieters vrijdag in het Duitse Pulheim naar de elfde plaats opgerukt in het BMW International Open golftoernooi (EPGA/2 miljoen euro). Thomas Detry sloot dag twee af op een gedeelde zestiende plaats. Ook Christopher Mivis haalde de cut, maar hij zakte van de 23e naar de 52e stek.