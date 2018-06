Eline Berings wint World Challenge in Madrid

Eline Berings heeft vrijdag in Madrid de 100 meter horden gewonnen op een meeting van de World Challenge, het niveau net onder de Diamond League. Ze liep in de Spaanse hoofdstad naar 13.01. Dit seizoen liep Berings al 12.89, en daar bleef ze in Madrid 12 honderdsten boven. De tweede plaats was voor de Amerikaanse Kristi Castlin 13.05. Berings is al geplaatst voor het EK atletiek, van 7 tot 12 augustus in Berlijn.

Dylan Borlée liep op de 400 meter naar de snelste Belgische jaartijd in Madrid, maar naar het EK in Berlijn bracht dat hem niet. Hij werd in de B-reeks derde in 46.00, voor Berlijn is 45.89 nodig. Ook zijn broers Kévin en Jonathan Borlée zijn nog niet geplaatst voor Berlijn. Polsstokspringer Ben Broeders, wel al geplaatst voor het EK, geraakte niet over zijn aanvangshoogte van 5m21.

De Chinees Bingtian Su liep een nationaal record van 9.91 op de 100 meter. Ook de 20-jarige Italiaan Filippo Tortu verbeterde met 9.99 een nationaal record. In de A-reeks sneuvelde het Spaans record op de 400 meter. Zowel Bruno Hortelano (44.69) als Oscar Husillos (44.73) doken eronder, en ontpoppen zich zo tot te duchten concurrenten van de Borlées.