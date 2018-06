33 Russische atleten krijgen startrecht van het IAAF

Brussel - De IAAF heeft aan 33 Russische atleten de toestemming gegeven om in 2018 onder neutrale vlag aan internationale atletiekkampioenschappen deel te nemen. Dat maakte de Wereldatletiekbond vrijdag bekend op zijn website. De Russische nationale atletiekbond blijft wel geschorst.

Na het dopingsschandaal op institutionele schaal werd Rusland in november 2015 verbannen uit de internationale atletiekcompetities. Dopingvrije atleten konden sinds de Olympische Spelen in Rio echter wel een aanvraag doen om onder neutrale vlag deel te nemen aan internationale kampioenschappen.

In december 2017 werd die procedure versoepeld, wat sindsdien meer dan 180 aanvragen opleverde. Nu het IAAF nog eens 33 atleten groen licht heeft gegeven, mogen er dit jaar in totaal 58 Russen deelnemen op internationaal niveau. Zo wonnen Maria Lasitskene en Danil Lysenko op het WK indoor in Birmingham nog goud op het hoogspringen bij respectievelijk de vrouwen en de mannen.

44 atleten kregen een negatief antwoord op hun aanvraag. Bij vijf atleten, onder wie de vicewereldkampioen op de 20 kilometer Sergeï Sjirobokov, werd het speciale statuut ingetrokken omdat ze zich door de verbannen coach Viktor Chegin hebben laten trainen.

De 33 gelukkigen zijn allemaal jongere atleten. Zij mogen deelnemen aan het WK bij de U20 (19-24 juli in het Finse Tampere) en aan het EK bij de U18 (5-8 juli in het Hongaarse Gyor).